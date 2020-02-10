2020-02-10T17:57:00+03:00
Общество

«Дошутились» до статьи

Пранк в столичном метро с «потерей сознания от коронавируса» стал причиной возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство»
Антон ЕЛАГИН
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На прошлой неделе в YouTube появился видеоролик, в котором группа молодых пранкеров провели, как им казалось, смешной флешмоб. В вагоне метро где-то на отрезке между «Полежаевской» и «Улицей 1905 года» один из них упал на пол, а остальные закричали: «Коронавирус! Выходите быстрее!». Пассажиры напряглись, некоторые поспешили выйти на ближайшей станции.

До того, как автор удалил видео с YouTube, его успели посмотреть тысячи пользователей. Мало кому он показался смешным. Многие посоветовали отправить автора в Китай – пусть там пошутит. А метрополитен обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям пранкеров.

Как сообщили в МВД, по этому эпизоду возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 1, пункт «в»: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. Источник, знакомый с ходом расследования, отметил, что сейчас проверяется причастность к инциденту пяти человек в возрасте от 17 до 25 лет: среди них гражданин Таджикистана, гражданин Киргизии и граждане России. Преступление может быть переквалифицировано на вторую часть той же статьи, которая подразумевает совершение группой лиц по предварительному сговору. А это уже до 7 лет лишения свободы.

-Безопасность и комфорт пассажиров — наш приоритет. Поэтому мы будем содействовать расследованию этого преступления, и хотим предостеречь хулиганов от необдуманных поступков, которые могут привести к панике среди пассажиров. Мы готовы сотрудничать с блогерами, но создание и публикацию такого контента считаем беспринципным и аморальным поступком, — сообщили в пресс-службе Мосметро.

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