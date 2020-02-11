2020-02-11T12:32:50+03:00
Происшествия

В Москве хулиган открыл стрельбу по новым машинам в автосалоне

Преступник приехал на отечественной машине, а после бросил ее
Елена АКИМОВА
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В Москве хулиган открыл стрельбу по автосалонуВ Москве хулиган открыл стрельбу по автосалонуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве ищут преступника, который открыл стрельбу по автомобилям, припаркованным возле автосалона на Рязанском проспекте.

Преступник приехал к автоцентру 10 февраля на отечественном авто. Припарковав машину, он открыл стрельбу по зданию автосалона, а потом скрылся с места преступления.

Сотрудники автоцентра вызвали полицию, а пока стражи порядка прочесывали округу в поисках нарушителя, в автоцентре подсчитывали ущерб.

Повреждения получили пять машин: Geely Atlas, Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Kia Optima и отечественная Lada Vesta. На месте нашли множество гильз и фрагментов пуль, а вот самого преступника задержать пока не удалось.

Неподалеку от автосалона был припаркован серебристый автомобиль LADA Samara (ВАЗ 2115).

По предварительным данным, именно на нем мужчина приехал к салону, а потом бросил машину. Полиция проводит проверку, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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