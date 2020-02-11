Более 20 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье от снега

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:00:15+03:00

В минувшие сутки в регионе работали девять сотен машин

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За минувшие сутки в Московской области очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 20 тысяч километров дорог. Для этого в регионе было задействовано порядка 930 спецавтомобилей. Об этом заявили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В первую очередь дорожники привели в порядок участки трасс с высокой интенсивностью движения. Кроме того приоритет отдавался мостам, путепроводам, эстакадам, обработаны были крутые повороты, спуски и подъемы, передает РИАМО.

Больше всего работ на муниципальных дорогах было проведено в Солнечногорске, Химках и в Коломенском округе.

В ведомстве рассказали, что для оперативного реагирования на погодные изменения за дорожной обстановкой в регионе идет круглосуточное наблюдение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во вторник, 11 февраля, в московском регионе ожидается снегопад. Местам на дорогах возможен гололед. Температура воздуха будет держаться в пределах минус 1 – плюс 1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU