2020-02-11T14:00:15+03:00
Москва

Более 20 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье от снега

В минувшие сутки в регионе работали девять сотен машин
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье расчистили дороги от снегаВ Подмосковье расчистили дороги от снегаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За минувшие сутки в Московской области очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 20 тысяч километров дорог. Для этого в регионе было задействовано порядка 930 спецавтомобилей. Об этом заявили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В первую очередь дорожники привели в порядок участки трасс с высокой интенсивностью движения. Кроме того приоритет отдавался мостам, путепроводам, эстакадам, обработаны были крутые повороты, спуски и подъемы, передает РИАМО.

Больше всего работ на муниципальных дорогах было проведено в Солнечногорске, Химках и в Коломенском округе.

В ведомстве рассказали, что для оперативного реагирования на погодные изменения за дорожной обстановкой в регионе идет круглосуточное наблюдение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во вторник, 11 февраля, в московском регионе ожидается снегопад. Местам на дорогах возможен гололед. Температура воздуха будет держаться в пределах минус 1 – плюс 1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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