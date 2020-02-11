Синоптики о погоде в Москве: в выходные мы услышим уже весеннюю капель
Столичный регион находится в зоне атмосферного фронта и в последующие дни погода будет облачная, с небольшим снегом, а в выходные мы уже услышим весеннюю капель. Об этом главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда».
Синоптик сообщила, что во вторник, 11 февраля, «в снегопаде будет короткий перерыв», но во второй половине дня «вновь станет сыпать мокрый снежок». «Потому что температура воздуха в Москве будет около 0 либо слабоположительная. Ветер начнет постепенно стихать. Сегодня порывы 12-14 м/с. Хотя ночью порывы в Москве наблюдались до 15 м/с. То есть категория - сильный ветер», - рассказала специалист.
Позднякова сообщила, что в последующие дни погода будет облачная, с небольшим снегом. Температура воздуха в ночные часы в среду будет около 0 градусов, дневная температура - 0+2 в Москве. До конца рабочей недели температура воздуха существенно не изменится и «скорее всего, что 15 февраля мы вновь услышим уже весеннюю капель».
Специалист предупредила жителей столице о том, что местами будет образовываться гололедица, а также сосульски.
Напомним, ранее МЧС предупреждал об опасности гололедице и сильного ветра в начале недели.
ИСТОЧНИК KP.RU