2020-02-12T12:33:41+03:00
Москва

В московских парках пройдут музыкальны вечера

Жителей и гостей города ждут произведения Бетховена, Шуберта, Вивальди
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В парках Москвы пройдут музыкальные вечера. Фото: портал мэра и правительства МосквыВ парках Москвы пройдут музыкальные вечера. Фото: портал мэра и правительства Москвы
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До конца зимы в столичный парках и исторических усадьбах пройдут музыкальные вечера. В частности, жители и гости города смогут услышать произведения Антонио Вивальди и Эдварда Грига.

Кроме того в городских парках можно будет услышать песни военных лет. Музыкальные вечера пройдут в Парке Горького, усадьбах Люблино, Кусково и еще семи зонах отдыха.

Так, в музее-заповеднике Коломенское 16 февраля состоится концерт-беседа «Бетховен и Шуберт». А 29 февраля здесь пройдет вечер вокальной музыки «Мелодии любви».

В День защитника Отечества все желающие смогут посетить в усадьбе Люблино праздничный концерт «Музыкальный десерт». В этот вечер можно будет послушать произведения Жана-Батиста Люлли, Никколо Паганини, Мауро Джулиани, Хорхе Кардосо и Астора Пьяццоллы, передает РИАМО.

В «Царицино» пройдет концерт органной музыки, а в музее-усадьбе «Кусково» зрителям представят 24 каприса для скрипки Никколо Паганини.

Кроме того музыкальные мероприятия запланированы в парке Победы, в Сокольниках, в Коломенском и в саду Эрмитаж, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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