2020-02-12T13:23:09+03:00
Москва

За сутки в Подмосковье обработали более 30 тысяч километров дорог

Из-за ухудшения погодных условий в регионе усилен контроль за состоянием дорог
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье спецтехника очистила от снега более 30 тысяч км дорогВ Подмосковье спецтехника очистила от снега более 30 тысяч км дорогФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Московской области за минувшие сутки спецмашины очистили от снега и обработали реагентами 32,1 тысячи километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минтранса. В ведомстве добавили, что из-за ухудшения погодных условий в регионе усилен контроль за содержанием дорожной сети.

На очистку и обработку сложных дорожный участков в Подмосковье вывели порядка полутора тысяч машин. Техника обработала как региональные, так и муниципальные дороги. В первую очередь снег убрали с загруженных участков, опасных поворотов, спусков и подъемов.

В среду, 12 февраля, в регионе вновь ожидается снег, к вечеру возможна гололедица. Температура воздуха будет держаться на уровне минус четырех градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Автовладельцев призывают не нарушать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. А пешеходам рекомендуют не выходить на проезжу часть в неположенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в Подмосковье обработали более 30 тысяч километров дорог
В московских парках пройдут музыкальны вечера
Синоптики о погоде в Москве: в выходные мы услышим уже весеннюю капель
Более 20 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье от снега
В Москве хулиган открыл стрельбу по новым машинам в автосалоне
«Дошутились» до статьи
Станцию Победа Киевского направления откроют до конца марта
В московских парках отметят 14 февраля
МЧС предупреждает москвичей о гололедице и сильном ветре
Мужчина сообщил об угрозе взрыва поезда в Москве из-за сумки с медицинскими масками
Москвичам пообещали «мрачную оттепель»
В субботу в столичном регионе похолодает до минус 12 градусов
Москва станет лидером в области регулирования искусственного интеллекта
Синоптики рассказали о погоде в выходные
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом
Продолжительность рабочего дня московских таксистов ограничат
Собянин: Совместно с ГУВД пресекли нарушения в обороте онкопрепаратов
В Москве автослесаря придавило машиной, слетевшей с домкрата
Жителей Подмосковья предупредили о сильной метели и гололедице
Пожар на свиноферме в Подмосковье потушен
Станцию «Смоленская» на синей ветке закроют до лета 2021 года
Погода в Москве на 6 февраля 2020 года: встречайте метель
В Подмосковье мужчина с опухолью мозга зарезал 13-летнего сына
Пьяный мужчина убил кота на глазах своего ребенка