За сутки в Подмосковье обработали более 30 тысяч километров дорог

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:23:09+03:00

В Подмосковье спецтехника очистила от снега более 30 тысяч км дорог Фото: Александр ГЛУЗ

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В Московской области за минувшие сутки спецмашины очистили от снега и обработали реагентами 32,1 тысячи километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минтранса. В ведомстве добавили, что из-за ухудшения погодных условий в регионе усилен контроль за содержанием дорожной сети.

На очистку и обработку сложных дорожный участков в Подмосковье вывели порядка полутора тысяч машин. Техника обработала как региональные, так и муниципальные дороги. В первую очередь снег убрали с загруженных участков, опасных поворотов, спусков и подъемов.

В среду, 12 февраля, в регионе вновь ожидается снег, к вечеру возможна гололедица. Температура воздуха будет держаться на уровне минус четырех градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Автовладельцев призывают не нарушать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. А пешеходам рекомендуют не выходить на проезжу часть в неположенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU