За сутки в Подмосковье обработали более 30 тысяч километров дорог
В Московской области за минувшие сутки спецмашины очистили от снега и обработали реагентами 32,1 тысячи километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минтранса. В ведомстве добавили, что из-за ухудшения погодных условий в регионе усилен контроль за содержанием дорожной сети.
На очистку и обработку сложных дорожный участков в Подмосковье вывели порядка полутора тысяч машин. Техника обработала как региональные, так и муниципальные дороги. В первую очередь снег убрали с загруженных участков, опасных поворотов, спусков и подъемов.
В среду, 12 февраля, в регионе вновь ожидается снег, к вечеру возможна гололедица. Температура воздуха будет держаться на уровне минус четырех градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Автовладельцев призывают не нарушать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. А пешеходам рекомендуют не выходить на проезжу часть в неположенных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU