В Москве и по области объявлен желтый уровень погодной опасности

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:23:41+03:00

На улицах может быть скользко Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Из-за сильной гололедицы в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом говорится в прогностической карте Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - сообщается на сайте метеослужбы.

Синоптики уточняют, что предупреждение действует до 11:00 пятницы, 14 февраля. Позже оно может быть продлено в зависимости от погодных условий.

Сайт kp.ru писал, что в четверг в столице ожидается мокрый снег и плюсовая температура днем - от 0 до +2. На дорогах скользко, а атмосферное давление пониженное - всего 740 миллиметров ртутного столба.

В марте же в столице будет довольно холодно для первого весеннего месяца. Синоптики не исключают, что температура и днем, и ночью станет колебаться в районе нулевой отметки. Потеплеть может лишь во второй половине марта.

ИСТОЧНИК KP.RU