Представился сотрудником банка: в Москве пенсионерку обокрали на 2,7 млн рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:55:51+03:00

Сотрудники банка никогда не будут просить вас назвать личные данные или коды из смс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенник действовал по стандартной схеме - сказал, что для сохранения средств на счете, их нужно перевести на другие карты

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В Москве мошенник обманом похитил у пенсионерки почти три миллиона рублей. Неизвестный позвонил старушке и представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сказал, что если женщина хочет сохранить находящиеся на счете средства, то ей нужно снять их и перенести на карту. Разговор состоялся 23 декабря 2019 года, а к концу той же недели москвичка уже осталась без денег.

"25 и 28 декабря женщина по указанию неизвестного по различным адресам внесла на банковские счета денежные средства на общую сумму 2,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Полиция организовала проверку по факту случившегося, передает ТАСС.

Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что в случае, если звонивший представился сотрудником банка и начал узнавать ваши личные данные, коды из смс или сведения о счете, то стоит немедленно положить трубку, а после перезвонить по официальному номеру организации. Он указан на самом "пластике" и на сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU