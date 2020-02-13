2020-02-13T12:44:34+03:00
Москва

Синоптики рассказали о погоде в выходные

В Москве сохранится аномальное тепло
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве сохранится теплая погодаВ Москве сохранится теплая погодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие выходные, 15 и 16 февраля, в Москве ожидается теплая погода. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в регионе сохранятся температурные аномалии.

«Температура практически во все дни февраля идёт выше климатической нормы. Поскольку атмосферное давление будет высоким мы ожидаем погоду с большими прояснениями. Ожидается, что в субботу появится солнышко. При меньшем количестве облаков ночи станут чуть прохладнее. В ночь на субботу ожидается -3…-5 °С. В ночь на воскресенье может быть на градус повыше. А дневная температура будет положительной, около +1…+2 °С», - цитирует метеоролога RT.

Позднякова добавила, что в целом, погода в столичном регионе будет очень комфортной, ветер почти стихнет. А вот в ночь на понедельник ожидаются осадки снег и снег с дождем.

Метеоролог добавила, что в городе также ожидается повышение атмосферного давления. Однако этот процесс пойдет постепенно, и не должен отразиться на состоянии метеозависимых людей.

Напомним, ранее синоптики заявили, что и март в текущем году ожидается теплее климатической нормы. Сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в Москве в начале весны температура воздуха будет держаться выше ноля, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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