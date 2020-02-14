14 Февр. 2020 2020-02-14T19:03:06+03:00

Суд задержал мать, оставившую ребенка у метро в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщина останется под стражей до 12 апреля

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В пятницу, 14 февраля, Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 12 апреля Мафтунахон Каримову, которая три дня назад оставила младенца в подземном переходе у метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

«Суд арестовал до 12 апреля Каримову, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (отправление в опасности)»,- сказала РИА Новости слова представителя суда.

Напомним, поздно вечером во вторник, 11 февраля, возвращаясь домой слесарь московского метрополитена заметил странный свёрток в подземном переходе станции метро «Парк Победы». Оказалось, что это крошечный ребёнок.

Как писал сайт kp.ru, записи камер наблюдений были изъяты. 13 февраля полицейские задержали 29-летнюю уроженку Узбекистана московские. Мать заявила, что оставила сына от безысходности.

ИСТОЧНИК KP.RU