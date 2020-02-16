2020-02-16T07:35:14+03:00
Общество

Погода в Москве на 16 февраля 2020 года: без осадков, но с сильным ветром

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 16 февраля 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ожидается сильный ветерОжидается сильный ветерФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 16 февраля 2020 года будет облачной с прояснениями. Осадков практически не ожидается, а вот на дорогах образуется гололедица.

Дело в том, что ночами в столице иногда все еще держится минусовая температура, а днем столбики термометров поднимаются до 0..+2 градусов.

В воскресенье ветер юго-западного и южного направлений движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 м/c. Атмосферное давление повышенное и составляет 755 миллиметров ртутного столба. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Следующая неделя начнется с дождей. В Москве ощутимо потеплеет.

Сайт kp.ru писал о том, куда можно сходить в последний выходной на неделе. Мы собрали самые интересные события для всех семьи - концерты, мастер-классы, спектакли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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