Погода в Москве на 16 февраля 2020 года: без осадков, но с сильным ветром
Погода в Москве на 16 февраля 2020 года будет облачной с прояснениями. Осадков практически не ожидается, а вот на дорогах образуется гололедица.
Дело в том, что ночами в столице иногда все еще держится минусовая температура, а днем столбики термометров поднимаются до 0..+2 градусов.
В воскресенье ветер юго-западного и южного направлений движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 м/c. Атмосферное давление повышенное и составляет 755 миллиметров ртутного столба. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
Следующая неделя начнется с дождей. В Москве ощутимо потеплеет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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