Москвич во время прогулки обнаружил утопленницу

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:03:16+03:00

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В Москве на Котельнической набережной обнаружено тело женщины, утонувшей в реке. На страшную находку наткнулся случайный прохожий, который прогуливался в указанном районе.

Все случилось вечером 16 февраля. Мужчина обратил внимание на странный предмет, который качался на воде. Присмотрелся - пакет, но внутри явно что-то было.

Бдительный гражданин сообщил о находке в полицию и вскоре на месте были не только силовики, но и спасатели. Они извлекли находку на берег и оказалось, что внутри тело женщины.

При осмотре тела погибшей никаких следов криминальной смерти обнаружено не было. В кармане куртки были водительские права и iPhone.

Личность погибшей удалось установит - 31-летняя жительница Якутии. Сейчас силовики разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщает Пятый канал.

Накануне в Петербурге пьяный ухажер во время ссоры бросил женщину в Фонтанку, а потом утонул, спасая ее. Саму девушку из воды вытащил случайный прохожий, она в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU