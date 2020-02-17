2020-02-17T13:03:16+03:00
Происшествия

Москвич во время прогулки обнаружил утопленницу

Тело женщины было найдено на Котельнической набережной
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Москве из реки выловили утопившуюся девушкуВ Москве из реки выловили утопившуюся девушку
Изменить размер текста:

В Москве на Котельнической набережной обнаружено тело женщины, утонувшей в реке. На страшную находку наткнулся случайный прохожий, который прогуливался в указанном районе.

Все случилось вечером 16 февраля. Мужчина обратил внимание на странный предмет, который качался на воде. Присмотрелся - пакет, но внутри явно что-то было.

Бдительный гражданин сообщил о находке в полицию и вскоре на месте были не только силовики, но и спасатели. Они извлекли находку на берег и оказалось, что внутри тело женщины.

При осмотре тела погибшей никаких следов криминальной смерти обнаружено не было. В кармане куртки были водительские права и iPhone.

Личность погибшей удалось установит - 31-летняя жительница Якутии. Сейчас силовики разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщает Пятый канал.

Накануне в Петербурге пьяный ухажер во время ссоры бросил женщину в Фонтанку, а потом утонул, спасая ее. Саму девушку из воды вытащил случайный прохожий, она в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москвич во время прогулки обнаружил утопленницу
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в посылке в Москве
Погода в Москве на 16 февраля 2020 года: без осадков, но с сильным ветром
Суд задержал мать, оставившую ребенка у метро в Москве
Московских водителей предупредили о вечерних пробках
До конца 2020 года в зоне МЦД обновят все поезда
Погода в Москве на 14 февраля 2020 года: мокрый снег при плюсовой температуре
Собянин рассказал о развитии Куркино в рамках программы «Мой район»
В Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень опасности
Синоптики рассказали о погоде в выходные
Представился сотрудником банка: в Москве пенсионерку обокрали на 2,7 млн рублей
В Москве и по области объявлен желтый уровень погодной опасности
Погода в Москве на 13 февраля 2020 года: мокрый снег и гололедица
За сутки в Подмосковье обработали более 30 тысяч километров дорог
В московских парках пройдут музыкальны вечера
Синоптики о погоде в Москве: в выходные мы услышим уже весеннюю капель
Более 20 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье от снега
В Москве хулиган открыл стрельбу по новым машинам в автосалоне