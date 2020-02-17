2020-02-17T14:41:28+03:00
Москва

Еще 80 московских улиц попали в зону платной парковки

Стоянки организованы возле торговых центров, вокзалов и транспортно-пересадочных узлов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве расширили зону платной парковкиВ Москве расширили зону платной парковки
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В понедельник, 17 февраля, еще на 80 московских улицах в 16 районах появилась платная парковка. Полный список улиц можно увидеть в приказе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Власти сообщили, что эти изменения связаны с нуждами жителей перечисленных районов. Платные парковки организованы в зоне вокзалов, возле транспортно-пересадочных узлов и торговых центров. В этих зонах местным жителям не всегда не всегда хватало парковочных мест.

Кроме того сообщается, что на уже существующих парковках будут изменены цены. Причем если на некоторых парковках расценки вырастут, то на других — наоборот, снизятся. В основном, это коснется зон в центре города, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, первые платные парковки появились в Москве в 2012 году. На сегодняшний день в зону платной городской парковки входят более тысячи улиц. Стоимость стоянки за час варьируется от 40 до 380 рублей, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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