2020-02-17T15:16:59+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении автобуса и фуры в Подмосковье

Авария произошла в Наро-Фоминском районе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковной аварии пострадали два человекаВ подмосковной аварии пострадали два человекаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Подмосковье возле поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа произошло ДТП с участием в автобуса. В аварию попали городской транспорт и грузовая фура. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

«На автодороге М3 «Украина» произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали два человека», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Очевидцы рассказали, что во время столкновения сильно пострадала кабина фуры. В результате, прибывшие на место аварии врачи скорой помощи госпитализировали двух человек. Более подробной информации о состоянии раненых не сообщается.

Кроме того на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, что стало причиной аварии, а также обстоятельства произошедшего, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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