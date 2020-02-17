Два человека пострадали при столкновении автобуса и фуры в Подмосковье
В Подмосковье возле поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа произошло ДТП с участием в автобуса. В аварию попали городской транспорт и грузовая фура. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
«На автодороге М3 «Украина» произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали два человека», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Очевидцы рассказали, что во время столкновения сильно пострадала кабина фуры. В результате, прибывшие на место аварии врачи скорой помощи госпитализировали двух человек. Более подробной информации о состоянии раненых не сообщается.
Кроме того на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, что стало причиной аварии, а также обстоятельства произошедшего, передает РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU