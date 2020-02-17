Два человека пострадали при столкновении автобуса и фуры в Подмосковье

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:16:59+03:00

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В Подмосковье возле поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа произошло ДТП с участием в автобуса. В аварию попали городской транспорт и грузовая фура. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

«На автодороге М3 «Украина» произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали два человека», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Очевидцы рассказали, что во время столкновения сильно пострадала кабина фуры. В результате, прибывшие на место аварии врачи скорой помощи госпитализировали двух человек. Более подробной информации о состоянии раненых не сообщается.

Кроме того на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, что стало причиной аварии, а также обстоятельства произошедшего, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU