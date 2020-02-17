Отставной полковник МВД получил смертельные ожоги в ведомственном госпитале

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:40:45+03:00

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На северо-западе столицы в кардиологическом отделении ведомственного госпиталя МВД произошло ЧП - пациент получил жутки ожоги кипятком. От полученных травм 85-летний мужчина спустя пару дней скончался и теперь родственники пенсионера пытаются восстановить справедливость, по их мнению, именно персонал госпиталя повинен в трагической ситуации.

Отставной полковник милиции лег в кардиологию для планового обследования, на здоровье мужчина никогда не жаловался, но исправно следил, чтобы не было проблем. В один из дней утром мужчина пошел в душ, открыл горячую воду и почувствовал боль себя плохо. Пациент рухнул без сознания, так и не успев перекрыть кран или открыть холодную воду.

К тому моменту, как медсестра заглянула к пациенту, он успел получить серьезные ожоги. Мужчину срочно доставили в ожоговый центр одной из столичных клиник, а 14 февраля пациент скончался в реанимационном отделении.

Дочь покойного уже обратилась с жалобой в прокуратуру с просьбой провести проверку и установить, почему персонал больницы не следил за пациентами должным образом, а заодно разобраться, почему из крана текла настолько горячая вода, что человек почти сварился заживо.

Погибший являлся доктором философских наук, в прошлом профессор кафедры философии и социологии Академии МВД России. В 2002 году вышел в отставку в звании полковника МВД, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU