Серийного угонщика задержали в Подмосковье
В Подмосковье полиция задержала автоугонщика, который похищал машины корейского и японского производства. Преступник угнал не менее трех машин и был пойман с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
В ведомстве рассказали, что одну из иномарок мужчина похитил с неохраняемой парковки на улице Гоголя в Лосино-Петровском. Позже стражи порядка задержали вора на АЗС в Ногинске, когда он заправлял угнанную машину.
«Установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных преступлений на территории Фрязино и Лосино-Петровского. Общая сумма материального вреда составила около миллиона рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В пресс-службе добавили, что при личном досмотре у задержанного было обнаружено оборудование для вскрытия охранной системы и запуска двигателя, а также регистрационные номера похищенных ранее машин.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU