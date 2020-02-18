Серийного угонщика задержали в Подмосковье

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:38:55+03:00

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В Подмосковье полиция задержала автоугонщика, который похищал машины корейского и японского производства. Преступник угнал не менее трех машин и был пойман с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

В ведомстве рассказали, что одну из иномарок мужчина похитил с неохраняемой парковки на улице Гоголя в Лосино-Петровском. Позже стражи порядка задержали вора на АЗС в Ногинске, когда он заправлял угнанную машину.

«Установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных преступлений на территории Фрязино и Лосино-Петровского. Общая сумма материального вреда составила около миллиона рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе добавили, что при личном досмотре у задержанного было обнаружено оборудование для вскрытия охранной системы и запуска двигателя, а также регистрационные номера похищенных ранее машин.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU