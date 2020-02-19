2020-02-19T20:25:46+03:00
Общество

Мосметро вошло в двадцатку лучших компаний в России для женской карьеры

В коллективе столичного метрополитена 21 тысяча представительниц прекрасного пола
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Коллектив столичного метрополитена насчитывает порядка 60 тысяч работников, из них более 21 тысячи – женщиныКоллектив столичного метрополитена насчитывает порядка 60 тысяч работников, из них более 21 тысячи – женщиныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Forbes Woman на днях рассчитал, какие компании максимально привлекательны для работы в них женщинам, и в которых из них им светит быстрый карьерный рост. В двадцатку лучших вошло Мосметро.

Коллектив столичного метрополитена насчитывает порядка 60 тысяч работников, из них более 21 тысячи – женщины. При этом за последние 10 лет количество работающих в метро представительниц прекрасного пола выросло на 20%: судите сами, в 2011 году их было порядка 17,4 тысячи.

Вы скажете, так много? Да, женщины в метрополитене занимают различные карьерные позиции: от специалистов, обеспечивающих исправность инфраструктуры до топ-менеджеров. Поздравления с праздником 8 марта в коллективе большой компании Мосметро получают и сотрудницы, отвечающие за работу с пассажирами, и работающие среди диспетчерского и инженерного персонала, и представительницы рабочих профессий.

К слову, со следующего года для женщин станет доступна еще одна престижная и хорошо оплачиваемая метро-профессия — машинист электропоезда, когда вступит в силу отмена запрета на работу женщин в этой профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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