Воры вынесли со склада в Москве почти три миллиона рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:45:03+03:00

В Москве грабители украли из сейфа строительной фирмы почти 3 миллиона рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неизвестные смогли взломать сейчас и унесли всю наличность

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В Москве полицейские ищут преступников, которые похитили почти три миллиона рублей со склада. Неизвестные пробрались на площадку во 2-м Котляковском переулке и смогли вскрыть сейф с деньгами.

К правоохранителям обратился руководитель фирмы, которая лишилась средств. Мужчина рассказал, что сейф с деньгами находился в бытовке, а утром оказалось, что дверца вскрыта.

В итоге исчезли два миллиона 840 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников, - сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Накануне в центре Москвы двое мужчин решили покинуть магазин-бар, прихватив с собой бутылку французского коньяка, который обычно стоит почти 200 тысяч рублей. Один из воришек спрятал трофей за пазухой и бросился бежать, но на тротуаре споткнулся и упал прямо на бутылку "Луи Руайе Элож Гранд Шампань". Стекло треснуло и воткнулось прямо в живот мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU