Воры вынесли со склада в Москве почти три миллиона рублей
В Москве полицейские ищут преступников, которые похитили почти три миллиона рублей со склада. Неизвестные пробрались на площадку во 2-м Котляковском переулке и смогли вскрыть сейф с деньгами.
К правоохранителям обратился руководитель фирмы, которая лишилась средств. Мужчина рассказал, что сейф с деньгами находился в бытовке, а утром оказалось, что дверца вскрыта.
В итоге исчезли два миллиона 840 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников, - сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Накануне в центре Москвы двое мужчин решили покинуть магазин-бар, прихватив с собой бутылку французского коньяка, который обычно стоит почти 200 тысяч рублей. Один из воришек спрятал трофей за пазухой и бросился бежать, но на тротуаре споткнулся и упал прямо на бутылку "Луи Руайе Элож Гранд Шампань". Стекло треснуло и воткнулось прямо в живот мужчине.
ИСТОЧНИК KP.RU