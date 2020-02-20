2020-02-20T10:45:03+03:00
Происшествия

Воры вынесли со склада в Москве почти три миллиона рублей

Неизвестные смогли взломать сейчас и унесли всю наличность
Елена АКИМОВА
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В Москве грабители украли из сейфа строительной фирмы почти 3 миллиона рублейВ Москве грабители украли из сейфа строительной фирмы почти 3 миллиона рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве полицейские ищут преступников, которые похитили почти три миллиона рублей со склада. Неизвестные пробрались на площадку во 2-м Котляковском переулке и смогли вскрыть сейф с деньгами.

К правоохранителям обратился руководитель фирмы, которая лишилась средств. Мужчина рассказал, что сейф с деньгами находился в бытовке, а утром оказалось, что дверца вскрыта.

В итоге исчезли два миллиона 840 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников, - сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Накануне в центре Москвы двое мужчин решили покинуть магазин-бар, прихватив с собой бутылку французского коньяка, который обычно стоит почти 200 тысяч рублей. Один из воришек спрятал трофей за пазухой и бросился бежать, но на тротуаре споткнулся и упал прямо на бутылку "Луи Руайе Элож Гранд Шампань". Стекло треснуло и воткнулось прямо в живот мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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