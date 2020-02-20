2020-02-20T13:46:39+03:00
Москва

Подмосковных перевозчиков обязали сообщать о праве пассажиров на бесплатный проезд

Если в транспорте нет терминала безналичной оплаты, то человек может ехать бесплатно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Перевозчиков в Подмосковье обязали сообщать о праве бесплатного проездаПеревозчиков в Подмосковье обязали сообщать о праве бесплатного проездаФото: Евгения ГУСЕВА
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Перевозчиков, работающих на территории Московской области, обязали сообщать пассажирам об из праве на бесплатный проезд в случае, если в транспорте не проходит оплата по безналичному расчету. Такой закон приняла в третьем чтении Мособлдума в четверг, 20 февраля.

«Очень важный законопроект. Решение принято. Закон принят в целом», - приводит слова спикера регионального собрания Игоря Брынцалова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее жители региона неоднократно жаловались, что некоторые перевозчики не принимают карты «Стрелка» и банковские карты, и кроме того игнорируют уже существующий норматив о том, что пассажиры имеют право бесплатно проехать в общественном транспорте, если в нем нет терминала безналичной оплаты. Теперь же информацию об этом нормативе необходимо будет оглашать пассажирам, в противном случае перевозчиков ждут штрафы, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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