Подмосковных перевозчиков обязали сообщать о праве пассажиров на бесплатный проезд
Перевозчиков, работающих на территории Московской области, обязали сообщать пассажирам об из праве на бесплатный проезд в случае, если в транспорте не проходит оплата по безналичному расчету. Такой закон приняла в третьем чтении Мособлдума в четверг, 20 февраля.
«Очень важный законопроект. Решение принято. Закон принят в целом», - приводит слова спикера регионального собрания Игоря Брынцалова интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее жители региона неоднократно жаловались, что некоторые перевозчики не принимают карты «Стрелка» и банковские карты, и кроме того игнорируют уже существующий норматив о том, что пассажиры имеют право бесплатно проехать в общественном транспорте, если в нем нет терминала безналичной оплаты. Теперь же информацию об этом нормативе необходимо будет оглашать пассажирам, в противном случае перевозчиков ждут штрафы, передает РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU