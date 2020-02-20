2020-02-20T15:27:08+03:00
Общество

Московское метро усилило меры санитарной безопасности из-за инфекций

Воздушные фильтры в поездах меняются в два раза чаще, а все вагоны регулярно обрабатываются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Метро пытается оградить пассажиров от инфекцийМетро пытается оградить пассажиров от инфекцийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и в рамках недопущения распространения китайского коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Сотрудники метро регулярно осуществляют мониторинг и готовы оказать медицинскую помощь любым иностранным туристам, а также пассажирам, которые входят на станции с явными признаками недомогания. При необходимости гражданам предоставят переводчика и вызовут бригаду скорой помощи.

Кроме того, в поездах в два раза чаще стали менять воздушные фильтры. Продолжается регулярная обработка вагонов с использованием специальных составов и ламп. Все работники метрополитена обеспечены средствами для дезинфекции.

"Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас", - сообщается на сайте подземки.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности.

Сайт kp.ru писал, что ранее накануне Россия перестала оформлять и выдавать приглашения на въезд в страну гражданам КНР. В Пекин к ситуации отнеслись с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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