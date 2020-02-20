Собянин рассказал как «Мой район» изменит Чертаново Центральное

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:08:03+03:00

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Чертаново Центральное планируется благоустроить в течение трех лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что помимо Многофункционального центра для Чертаново Центральное будет создана программа "Мой район". В нее входит капитальная реконструкция двух поликлиник - детской и взрослой, библиотеки и двух парков: "Каскадные пруды" и "Красное". Также будут благоустроены дворовые территории и улицы.

"Будет комплексное развитие и комфортный район для жителей, так же как и для других жителей районов Москвы", - сказал градоначальник.

Согласно данным мэрии, в ближайшее время в Чертаново Центральное будут открыты спортивный комплекс с катком и залом общефизической подготовки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Кордодром - площадь для запуска авиамоделей на улице Красного Маяка, будет усовершенствован. Все работы планируется завершить в 2020-2021 годах.

Кроме того, на данный момент уже выполнен ремонт детской школы искусств "Тутти", завершено благоустройство Липовой аллеи и ряда уличных объектов. Решаются транспортные проблемы.

Например, благодаря строительству Южной рокады и реконструкции Дорожной улицы удалось частично разгрузить Варшавское шоссе. По просьбам работников районных предприятий организован короткий автобусный маршрут № 675к "Метро "Южная" – промзона "Чертаново". Установлены новые автобусные остановки и пешеходные переходы.

Также по просьбам жителей разрешена бесплатная парковка по обеим сторонам Днепропетровской улицы при условии оформления разрешения. На очереди организация еще нескольких новых маршрутов движения общественного транспорта для удобства десятков тысяч жителей Чертаново Центрального, многие из которых трудятся на предприятиях.

Программа "Мой район" была разработана по инициативе Сергея Собянина с целью создания комфортных условий проживания во всех районах столицы. В рамках проекта решаются проблемы с транспортом, качеством образовательных и медицинских услуг, представляются дополнительные возможности для развития и занятий спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU