2020-02-20T16:49:42+03:00
Москва

В Подмосковье пассажирам автобусов 23 февраля подарят шоколадки

Мальчиков и мужчин поздравят с Днем защитника Отечества
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье к 23 февраля пассажирам подарят шоколадкиВ Подмосковье к 23 февраля пассажирам подарят шоколадкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В День защитника Отечества, 23 февраля, пассажиры подмосковного общественного транспорта смогут получить небольшие подарки — шоколадки. Об этом сообщили в пресс-службе Мострансавто.

Отмечается, что праздничная акция пройдет не во всем регионе, а только на некоторых маршрутах. Так, сладкие презенты вручат мальчикам и мужчинам маршрутах № 5 станция Одинцово — платформа Трехгорка — Северная улица — станция Одинцово, № 18 станция Одинцово — улица Маршала Жукова — станция Одинцово, № 827, который следует со станции Павшино в Красногорске до микрорайона Опалиха, передает телеканал «360».

В Минтрансавто напомнили, что такие акции в регионе являются традиционными и помогают наладить обратную связь с пассажирами.

«Все маршруты, участвующие в акции, – льготные. На них отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что с начала 2020 года пассажиропоток на выбранных маршрутах достиг почти 400 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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