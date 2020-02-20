2020-02-20T18:43:22+03:00
Происшествия

В Москве школьник устроили поножовщину из-за девушки

Один из участников оказался в больнице, а со вторым пока разбираются московские полицейские
Елена АКИМОВА
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В Москве два подростка подрались из-за девушкиВ Москве два подростка подрались из-за девушкиФото: "КП" Архив
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В Москве двое школьников устроили поножовщину из-за девушки. Один из парней обвинил другого в употреблении наркотиков и теперь в произошедшем разбирается полиция.

Все произошло 19 февраля на северо-востоке столицы. 14-летний житель одного из подмосковных городов приехал к своей знакомой в гости. Во время разговора с девушкой подросток стал обвинять ее парня в употреблении наркотиков.

Данное заявление молодой человек, скорее всего, сделал, чтобы поссорить пару, но девушка решила позвонить кавалеру и рассказать о происходящем. Вскоре оба противника были у подъезда и выясняли отношения во дворе.

В итоге ухажер девушки достал перочинный нож и ударил соперника. Испугавшись содеянного, он просто сбежал, а очевидцы вызвали скорую помощь.

Приехавшие медики доставили жертву в одну из детских больниц города. А через несколько часов полицейские задержали и самого злоумышленника. Парень признался в содеянном и был отпущен под обязательство о явке, сообщает сайт mk.ru.

В правоохранительных органах отмечают, что молодой человек давно у них на контроле, к тому же он стоит на внутришкольном учете. Девятиклассник регулярно прогуливает школу и частенько сбегает из дома.

Мама подростка уже пояснила, что просто не справляется с воспитанием сына и даже пыталась определить его в православную школу, но и оттуда воспитанника выгнали, отметив, что он не поддается перевоспитанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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