2020-02-21T14:21:23+03:00
Общество

Синоптик рассказал о "барическом дне" атмосферного давления на праздники в Москве

Специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, чего ждать от погоды жителям столицы в праздничные дни и на следующей неделе
Николай ПРЯХИНЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Москве в воскресенье, 23 февраляСиноптики прогнозируют ухудшение погоды в Москве в воскресенье, 23 февраляФото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 22 февраля, жителей столицы ждет «погожий» день, но в воскресенье погода испортится, а атмосферное давление «рухнет на барическое дно». О погоде на праздники в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В субботу день снова будет погожий, в ночные часы воздух остынет до нуля, а днем столбики термометра поднимутся до отметки плюс 5 градусов. А в воскресенье погода испортится, северо-атлантический циклон принесет осадки в смешанной фазе, преимущественно в виде мокрого снега», - сообщил он.

Синоптик рассказал, что в ночные часы температура будет около нуля, а днем уже не превысит плюс 1-3 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду, а в порывах и до 15-18 метров в секунду. Атмосферное давление «рухнет на барическое дно» и составит 730 миллиметров ртутного столба.

Что касается следующей недели, то в столице будет преобладать пасмурная погода с небольшими осадками. Ночами станет «подмораживать», а на дорогах слабая гололедица и днем не выше плюс 1-2.

«В любом случае будет на 3-5 градусов теплее, чем положено в конце зимы», - заключил специалист ФОБОС.

Напомним, ранее Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 21 февраля в Москве может быть побит новый температурный рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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