Москвичей предупредили о пробках в преддверии праздника

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:14:37+03:00

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Москвичей предупредили о заторах на вылетных магистралях в сторону области, а также в центре столицы и возле крупных торговых центров в Москве. В городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что пробки ожидаются вечером в пятницу, 21 февраля.

«Ждем предпраздничные заторы на вылетных в сторону области, около крупных ТЦ и в центре. Курьеры развозят подарки, дамы закупают «пену и носки», а многие уезжают из города на выходные», – цитирует сообщение пресс-службы ЦОДД Москва 24.

В связи с этим специалисты Центра рекомендуют отменить поездки на личных автомобилях в часы-пик и вместо этого воспользоваться общественным городским транспортом.

Ожидается, что пятничные пробки начнутся уже после 17:00.

Примечательно, что в сами праздничные дни серьезного затруднения дорожного движения в городе не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU