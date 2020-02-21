В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:55:07+03:00

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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупредил, что на выходных, 22-24 февраля в столичном регионе ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 14-19 метров в секунду.

В Москве предупреждение будет действовать до 15 часов, 24 февраля, в Подмосковье - до 13 часов.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна. - говорится в сообщении.

Тем не менее, на этой неделе погода в Москве радовала, как никогда раньше. Было побито сразу три температурных рекорда (во вторник +5,2 градуса, среду +4,7 , четверг +7,7 градуса.. Утром 21 февраля погода продолжала радовать. Температура поднялась до 6,3 градусов, побив рекорд 1976 года (5,1 градуса). За все 140 лет метеонаблюдений такой погоды в этих числах не было ни разу.

ИСТОЧНИК KP.RU