В башне «Око» в Москва-Сити обрушилась одна из стеклянных стен
Часть стеклянной конструкции одной из башен "Око" комплекса Москва-Сити обрушилась с высоты примерно 30-го этажа. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил источник в экстренных службах столицы.
Согласно его данным, инцидент случился по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 21.
"Произошло обрушение части стекла одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты. Предварительно, стекло обрушилось на 30-м этаже", - цитирует ТАСС собеседника агентства.
Припаркованный близ здания транспорт эвакуируют. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины случившегося выясняются.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в одной из башен международного делового центра Москва-Сити мужчина взял в заложники женщину. Все произошло в офисе на 13 этаже. Вооруженного ножом гражданина удалось задержать.
ИСТОЧНИК KP.RU