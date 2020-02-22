В башне «Око» в Москва-Сити обрушилась одна из стеклянных стен

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:28:02+03:00

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Часть стеклянной конструкции одной из башен "Око" комплекса Москва-Сити обрушилась с высоты примерно 30-го этажа. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил источник в экстренных службах столицы.

Согласно его данным, инцидент случился по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 21.

"Произошло обрушение части стекла одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты. Предварительно, стекло обрушилось на 30-м этаже", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Припаркованный близ здания транспорт эвакуируют. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины случившегося выясняются.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в одной из башен международного делового центра Москва-Сити мужчина взял в заложники женщину. Все произошло в офисе на 13 этаже. Вооруженного ножом гражданина удалось задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU