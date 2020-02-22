Погода в Москве на 22 февраля 2020 года: воздух прогреется до +5

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:21:29+03:00

Ночами температура все еще уходит в минус Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 22 февраля 2020 года

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Погода в Москве на 22 февраля 2020 года будет теплой и облачной. Осадков почти не ожидается, разве что местами выпадет совсем немного снега с дождем.

Температура воздуха днем поднимется до +3..+5 градусов. Ночами столбики термометров все еще уходят в небольшой минус.

Ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Временами порывы могут достигать даже 12-17 м/с, передает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление повышенно - 752 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье погода немного изменится - совершенно точно выпадет мокрый снег, а на улицах образуется гололедица. Также усилится ветер, а атмосферное давление резко упадет ниже нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU