Погода в Москве на 24 февраля 2020 года: снег с дождем и +4 градуса

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:13:12+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 24 февраля 2020 года

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Погода в Москве на 24 февраля 2020 года будет облачной с прояснениями. Местами по городу ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.

Температура воздуха днем установится в районе +2..+4 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до -3..-1. Поэтому на следующее утро на дорогах образуется гололедица, передает Гидрометцентр России.

Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице сильно понижено и составляет всего 731 миллиметр ртутного столба.

В целом на неделе погода будет довольно разнообразной, но днем температура всегда будет плюсовой.

Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных в столице открылся фестиваль "Московская масленица". "Комсомолка" собрала лучшие фотографии с праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU