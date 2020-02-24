2020-02-24T07:13:12+03:00
Общество

Погода в Москве на 24 февраля 2020 года: снег с дождем и +4 градуса

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 24 февраля 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ожидается дождь со снегомОжидается дождь со снегомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 24 февраля 2020 года будет облачной с прояснениями. Местами по городу ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.

Температура воздуха днем установится в районе +2..+4 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до -3..-1. Поэтому на следующее утро на дорогах образуется гололедица, передает Гидрометцентр России.

Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице сильно понижено и составляет всего 731 миллиметр ртутного столба.

В целом на неделе погода будет довольно разнообразной, но днем температура всегда будет плюсовой.

Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных в столице открылся фестиваль "Московская масленица". "Комсомолка" собрала лучшие фотографии с праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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