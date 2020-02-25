25 Февр. 2020 2020-02-25T12:35:20+03:00

В Москве школьница впала в кому после выпитого шампанского Фото: Архив "КП"

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В Москве школьница впала в кому после выпитого шампанского. Все случилось 23 февраля, подростки отмечали праздник, но мероприятие закончилось плачевно.

Девушке стало плохо на Болотной набережной. Подростки провели на улице несколько часов, празднуя День защитника Отечества. Естественно, не обошлось без спиртного. По словам молодых людей, пили только шампанское и в какой-то момент их подруга почувствовала себя плохо. Девушка успела сказать, что теряет сознание и упала без чувств.

Перепуганные молодые люди вызвали скорую помощь, и медики госпитализировали пациентку.

В больнице у школьницы диагностировали дыхательную недостаточность третьей степени, кому и алкогольное опьянение. Сейчас пациентка находится в реанимации, врачи следят за ее здоровьем. А в полиции проводят проверку по данному факту, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU