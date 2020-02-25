Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:09:07+03:00

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Работу главного катка страны, которых расположен на ВДНХ, продлили еще на неделю. Покататься здесь можно будет до 9 марта. В будни каток работает с 11 утра до 11 вечера, а в выходные - с 10 утра.

«Главный каток страны, вернувшийся на ВДНХ в год ее 80-летнего юбилея, пользуется большой популярностью у жителей и гостей Москвы. Мы планировали завершить зимний сезон на выставке 1 марта, но по просьбам посетителей продлили работу катка еще на неделю — до 9 марта», — цитирует заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину РИАМО.

Весь зимний сезон здесь проходят праздничные и тематические мероприятия. Так, москвичи и гости столицы встретили на катке Новый год, отметили День всех влюбленных, приняли участие в многочисленных акция, мастер-классах, флешмобах и даже экскурсиях на коньках. Здесь прошло обучение фигурному катанию и соревнования по конькобежному спорту, передает Москва 24.

Каток на ВДНХ открылся 22 ноября 2019 года. Только в период новогодних каникул ледовую площадку посетили 150 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU