2020-02-26T11:08:19+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смерти москвички, убитой в съемной квартире

Перед смертью ее душили, а потом привязали к стулу и оставили умирать
Елена АКИМОВА
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В Москве девушку жестоко убили на съемной квартиреВ Москве девушку жестоко убили на съемной квартиреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стали известные новые подробности смерти москвички, которую нашли мертвой в съемной квартире. Погибшую обнаружила подруга, когда девушка перестала выходить на связь.

ЧП случилось в одном из домов на Химкинском бульваре в Москве. Девушка снимала данное жилье и, видимо, в роковую ночь у нее были гости.

Утром ее нашли привязанной к стулу и обмотанной скотчем. На груди были следы от острого предмета, а весь пол залит кровью.

Как стало известно Пятому каналу, помимо этого девушку душили. На шее жертвы эксперты нашли характерные следы. По предварительным данным, на полу рядом с погибшей валялась пачка презервативов.

Сейчас данное преступление пытаются распутать сотрудники правоохранительных органов. возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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