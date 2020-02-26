Стали известны подробности смерти москвички, убитой в съемной квартире

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:08:19+03:00

Перед смертью ее душили, а потом привязали к стулу и оставили умирать

Изменить размер текста: A A

Стали известные новые подробности смерти москвички, которую нашли мертвой в съемной квартире. Погибшую обнаружила подруга, когда девушка перестала выходить на связь.

ЧП случилось в одном из домов на Химкинском бульваре в Москве. Девушка снимала данное жилье и, видимо, в роковую ночь у нее были гости.

Утром ее нашли привязанной к стулу и обмотанной скотчем. На груди были следы от острого предмета, а весь пол залит кровью.

Как стало известно Пятому каналу, помимо этого девушку душили. На шее жертвы эксперты нашли характерные следы. По предварительным данным, на полу рядом с погибшей валялась пачка презервативов.

Сейчас данное преступление пытаются распутать сотрудники правоохранительных органов. возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU