Стали известны подробности смерти москвички, убитой в съемной квартире
Стали известные новые подробности смерти москвички, которую нашли мертвой в съемной квартире. Погибшую обнаружила подруга, когда девушка перестала выходить на связь.
ЧП случилось в одном из домов на Химкинском бульваре в Москве. Девушка снимала данное жилье и, видимо, в роковую ночь у нее были гости.
Утром ее нашли привязанной к стулу и обмотанной скотчем. На груди были следы от острого предмета, а весь пол залит кровью.
Как стало известно Пятому каналу, помимо этого девушку душили. На шее жертвы эксперты нашли характерные следы. По предварительным данным, на полу рядом с погибшей валялась пачка презервативов.
Сейчас данное преступление пытаются распутать сотрудники правоохранительных органов. возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU