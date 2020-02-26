2020-02-26T11:36:24+03:00
Происшествия

Под Москвой школьник погиб после ссоры с девушкой

14-летний подросток повздорил с 16-летней возлюбленной и решил свести счеты с жизнью
Елена АКИМОВА
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Школьник свел счеты с жизнью после ссоры с возлюбленнойШкольник свел счеты с жизнью после ссоры с возлюбленнойФото: Евгения ГУСЕВА
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Трагедия произошла на востоке Московской области. Школьник свел счеты с жизнью после ссоры с возлюбленной.

Все случилось 23 февраля. Накануне праздника подростки поссорились, и 14-летний подросток изо всех сил старался вернуть расположение своей подруги, но безуспешно. 16-летняя девушка даже не хотела смотреть в сторону экс-кавалера, а тем более продолжать с ним отношения.

Ночью восьмиклассник зашел в туалет и долго не выходил. Именно там и нашла его мама. Женщина видела, что сын расстроен и даже знала причину, поэтому старалась не упускать парня из виду.

Когда мама смогла справиться с замком на двери, сын уже был без сознания. Прибывшие врачи скорой помощи попытались реанимировать его, но спасти жизнь подростка не удалось. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление.

Позже мама рассказала следователям, что накануне роковых событий ее сын встречался с бывшим парнем той самой девушки, и молодой человек дал совет, как вернуть возлюбленную.

Как именно это можно было сделать школьник не рассказал, но он был уверен в методе, а после его нашли мертвым, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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