В Москве из-за непогоды объявили желтый уровень опасности

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:52:21+03:00

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В среду, 26 февраля, в столице России наблюдается неблагоприятная погода. Москву и область накрыли осадки в виде дождя и мокрого снега в сопровождении сильных порывов ветра и метели до 15 м/с. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.

По информации специалистов Гидрометцентра, сейчас на территории региона наблюдается взаимодействие сразу нескольких циклонических вихрей. Кстати, не смотря на влияние таких циклонных сюрпризов температура воздуха окажется в пределах от 0° до +7°.

Отмечается, что предупреждение о дожде в Москве будет действовать до 18:00 27 февраля, а предупреждение из-за ветра в столице и области - до 18:00 26 февраля.

Кстати, нынешняя зима в России оказалась не только малоснежной, но и одной из самых теплых. Погодные специалисты объяснили, почему не было настоящей зимы и рассказали о том, каких сюрпризов предстоит ждать в первом месяце весны, марте. Синоптики не исключают, того что именно этот месяц 2020 года повторит погоду в марте 1984 года. Тогда температура воздуха колебалась около нуля и днем, и в ночное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU