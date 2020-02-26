В Москве перехватили незаконную партию стероидов

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:20:19+03:00

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В Москве двое местных жителей попытались отправить по почте почти пятьдесят посылок со стероидами. Мужчин задержали в одном из почтовых отделений столицы.

Во время обыска у задержанных были найдены и изъяты сильнодействующие вещества — около 30 килограммов различных анаболических стероидов.

Представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» сообщил, что задержанная полицией группировка занималась сбытом сильнодействующих средств через интернет.

«В отделении почтовой связи при подготовке к отправке почтовых отправлений, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, задержаны два жителя Москвы, один из которых ранее неоднократно судим по различным статьям УК РФ», — цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Отмечается, что всего мужчины планировали отправить 48 посылок в разные регионы России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обои мужчин отправили под домашний арест, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU