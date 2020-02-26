2020-02-26T14:20:19+03:00
Происшествия

В Москве перехватили незаконную партию стероидов

Полиция задержала двух мужчин
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция задержала нарушителейПолиция задержала нарушителейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве двое местных жителей попытались отправить по почте почти пятьдесят посылок со стероидами. Мужчин задержали в одном из почтовых отделений столицы.

Во время обыска у задержанных были найдены и изъяты сильнодействующие вещества — около 30 килограммов различных анаболических стероидов.

Представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» сообщил, что задержанная полицией группировка занималась сбытом сильнодействующих средств через интернет.

«В отделении почтовой связи при подготовке к отправке почтовых отправлений, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, задержаны два жителя Москвы, один из которых ранее неоднократно судим по различным статьям УК РФ», — цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Отмечается, что всего мужчины планировали отправить 48 посылок в разные регионы России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обои мужчин отправили под домашний арест, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве перехватили незаконную партию стероидов
В Москве из-за непогоды объявили желтый уровень опасности
Под Москвой школьник погиб после ссоры с девушкой
Стали известны подробности смерти москвички, убитой в съемной квартире
Из-за аномально теплой зимы в Подмосковье проснулись клещи
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
В Москве школьница впала в кому после выпитого шампанского
В Москве с 1 марта перестанут раздавать бесплатный Wi-Fi в автобусах
"Этот рекорд невозможно побить": Московская зима станет самой теплой в истории
Погода в Москве на 24 февраля 2020 года: снег с дождем и +4 градуса
Погода в Москве на 22 февраля 2020 года: воздух прогреется до +5
В башне «Око» в Москва-Сити обрушилась одна из стеклянных стен
Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Москвичей предупредили о пробках в преддверии праздника
Синоптик рассказал о "барическом дне" атмосферного давления на праздники в Москве