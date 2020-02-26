В Москве перехватили незаконную партию стероидов
В Москве двое местных жителей попытались отправить по почте почти пятьдесят посылок со стероидами. Мужчин задержали в одном из почтовых отделений столицы.
Во время обыска у задержанных были найдены и изъяты сильнодействующие вещества — около 30 килограммов различных анаболических стероидов.
Представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» сообщил, что задержанная полицией группировка занималась сбытом сильнодействующих средств через интернет.
«В отделении почтовой связи при подготовке к отправке почтовых отправлений, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, задержаны два жителя Москвы, один из которых ранее неоднократно судим по различным статьям УК РФ», — цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.
Отмечается, что всего мужчины планировали отправить 48 посылок в разные регионы России.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обои мужчин отправили под домашний арест, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU