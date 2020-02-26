Инспекторы ДПС помогли доставить в больницу задыхавшегося младенца

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:20:55+03:00

Пока одни везли мать с девочкой в медучреждение, другие - охраняли автомобиль

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Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по городскому округу Кашира, старшие лейтенанты полиции Дмитрий Непрокин и Максим Орлов в районе 115 км автодороги Кашира – Ненашево подъехали к другому экипажу, чтобы сменить коллег. В этот момент к ним подъехал автомобиль «Лада Гранта». Из легковушки выбежала взволнованная и растерянная женщина, и попросила о помощи: ее годовалая малышка начала задыхаться, а доехать до больницы по пробкам было весьма проблематично, учитывая, что на счету была каждая минута жизни младенца.

Сотрудники дорожно-постовой службы не стали медлить. Они мгновенно усадили в служебный автомобиль мать и ребенка, и включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, направились в медучреждение.

По пути автоинспекторы связались с медиками, чтобы по прибытии годовалую девочку могли экстренно принять врачи. Другой же экипаж патрульных обеспечил сохранность оставленного женщиной транспортного средства, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Позже «Ладу» забрал ее муж.

Полицейские за считанные минуты довезли маму с ребенком до больницы, где их встретили врачи и оказали своевременную медпомощь и назначили необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU