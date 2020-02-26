2020-02-26T17:10:12+03:00
Общество

"Бэтмобиль", появившийся на улицах Москвы, отправили на штрафстоянку

Машина "супергероя" разъезжала по дорогам без регистрационных знаков
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Источник: пресс-служба ГУ МВД по МосквеИсточник: пресс-служба ГУ МВД по Москве
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Житель Москвы, по всей видимости, слишком сильно увлекся супергеройскими фильмами и решил, что он ничем не хуже. 32-летний мужчина приобрел Бэтмобиль, точную копию легендарной тачки, и выехал на нем в центр столицы.

Правда, спасти мир он так и не успел. Помешали сотрудники ГАИ, которые остановили машину возле гостиницы "Украина". В отношении водителя составили административный протокол сразу по нескольким статьям.

Мало того, что мужчина не предоставил правоохранителям водительские права и нарушил правила дорожного движения, так он еще выехал на машине, не прошедшей технический осмотр и не зарегистрированной в государственных органах. Бэтмену это, может быть, и сошло с рук, но простому жителю столицы наказания в таком случае не избежать. Его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, пишет телеканал "360".

Впоследствии мужчина рассказал, что его зовут Алишер Панк. Он так и не признался, где и за сколько купил бэтмобиль, но сказал, что готов его продать за 55 миллионов рублей. И у него уже есть два реальных покупателя. Это при том, что по дорогам общего пользования на таком транспортном средстве ездить нельзя. Размеры машины и правда впечатляют: шесть метров в длину и четыре в ширину.

Водитель подтвердил, что все проблемы с полицией уже улажены и где-то через пол года он доставит автомобиль покупателю в США.

Сотрудники ГИБДД в Москве остановили бэтмобиль .

ИСТОЧНИК KP.RU

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