2020-02-27T11:10:47+03:00
Москва

Весна встретит москвичей морозами

В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале марта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам пообещали небольшое похолоданиеМосквичам пообещали небольшое похолоданиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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До конца февраля москвичей стабильно ждет прохладная погода с мокрым снегом. А 1 марта горожан и вовсе ждет понижение температуры воздуха. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С субботы давление будет расти уже более заметно, будет облачная погода с прояснениями, но уже преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится, а в первый календарный день весны ночные температуры понизятся, поскольку давление заметно подрастёт», - цитирует эксперта RT.

Синоптик добавил, что днем в первый день весны в городе будет от 0 до +5 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до -2...-7 градусов. Предполагается, что в этот день в городе будет сухо, а вот 2 и 3 марта могут пройти небольшие осадки.

При этом замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что похолодание вскоре отступит и уже в Международный женский день, 8 марта, москвичей снова будет радовать теплая солнечная погода. Температура воздуха традиционно превысит климатическую норму, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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