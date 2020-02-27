2020-02-27T19:35:26+03:00
Общество

Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества

Водителям начали терроризировать звонками незнакомцы
Юлия Кекова
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Стало известно о новой уловке московских мошенников. Злоумышленники звонят автомобилистам, чьи машины оказались эвакуированы за парковку в неположенном месте и предлагают вернуть транспортное средство за вознаграждение.

Помощь заключается в оказании услуги таксиста, который отвозит владельца авто до спецтоянки. Однако сумма за такую поездку в разы превышает стоимость маршрута, уточнили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства.

- Чтобы избежать нежелательных звонков, автомобилистам следует быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах и прочих открытых источниках, - предупреждают автовладельцев.

Напомним, узнать, на какую именно спецстоянку был перемещен ваш автомобиль, можно, позвонив в Единый контакт-центр "Московский транспорт" по номеру телефона 3210 или в дежурную часть ГИБДД по телефону 112, а также на сайте "Московского паркинга", на Едином транспортном портале, в приложении "Парковки Москвы" или отправив бесплатное СМС на номер 7377 с текстом "ЭВ госномерТС".

ИСТОЧНИК KP.RU

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