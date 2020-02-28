2020-02-28T12:45:56+03:00
Общество

Сергунина: Новая программа обучения волонтеров стартует в Москве

Первыми слушателями курсов станут добровольцы корпуса подготовки к 75-летию Победы
Ксения БОГДАНОВА
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Первыми слушателями курсов станут добровольцы корпуса подготовки к 75-летию Победы.Первыми слушателями курсов станут добровольцы корпуса подготовки к 75-летию Победы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве стартует образовательная программа для волонтеров «Включайся!». Первые занятия для начинающих добровольцев пройдут 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета. Слушатели курсов узнают больше о добровольческой деятельности, этике волонтеров, структуре волонтерских корпусов и многом другом. О том, как будут проходить занятия, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

- Программа рассчитана на начинающих волонтеров и тех, кто только открывает для себя добровольчество. Первыми слушателями обновленного курса станут около 150 человек, входящие в состав волонтерского корпуса 75-летия Победы. Занятия пройдут в формате двухдневного интенсива с мастер-классами и лекциями, - цитирует Сергунину официальный сайт мэра Москвы.

Новую обучающую программу «Включайся!» для начинающих добровольцев подготовил ресурсный центр «Мосволонтер». Занятия будут проходить по выходным, в удобное для слушателей время. Кроме лекций для волонтеров проведут интерактивную игру «Включайся!»: ее цель — познакомить добровольцев друг с другом и создать командный дух. Занятия «Эффективная коммуникация с ветеранами» научат добровольцев правилам работы с ветеранами и пожилыми людьми, а также с их представителями. Кроме того, слушатели примут участие в мастер-классах, которые помогут добровольцам лучше ориентироваться в структуре волонтерского корпуса и сделают их одной сплоченной командой.

Ресурсный центр «Мосволонтер» - крупнейшая в России организация, занимающаяся поддержкой волонтерского движения. «Мосволонтер» появился в 2014 году для того, чтобы оказывать некоммерческим организациям Москвы консультационную, информационную и образовательную поддержку, а также другие виды помощи. Кроме того, «Мосволонтер» - это мощный центр, объединяющий НКО, государственные структуры, бизнес и всех неравнодушных и активных горожан. Сегодня в волонтерской базе Москвы зарегистрировано более 80 тысяч жителей столицы. Организацию курирует Комитет общественных связей и молодёжной политики Москвы.

Столичные добровольцы принимают участие почти во всех значимых московских и федеральных мероприятиях - от футбольного Кубка Конфедераций FIFA 2017 до Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Волонтеры помогают организовывать ежегодное шествие «Бессмертный полк», праздничный фестиваль «Под флагом России», Всероссийский велопарад, акцию «Вахта памяти» и многие другие значимые события.

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