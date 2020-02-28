2020-02-28T13:12:19+03:00
Общество

Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн

Для этого не нужно идти в поликлинику - достаточно подать заявку на сайте mos.ru
Ксения БОГДАНОВА
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Теперь жительницам столицы будет проще следить за своим здоровьем.Теперь жительницам столицы будет проще следить за своим здоровьем.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно через интернет: эта удобная функция появилась на сайте mos.ru. Жительницам столицы достаточно подать на портале электронное заявление, и вопрос будет решен без личного визита в поликлинику в течение трех рабочих дней. Об этом 28 февраля рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Анастасии Раковой, в столице последние несколько лет ведется работа по внедрению цифровых технологий во все сферы столичного здравоохранения. Следить за назначениями врача и выписанными лекарствами москвичи сейчас могут по электронным картам. А теперь у представительниц прекрасного пола появилась еще одна возможность экономить время и более тщательно наблюдать за своим здоровьем.

- К системе ЕМИАС уже подключены поликлиники города, начинают подключаться первые стационары. Мы открыли жителям доступ к их электронным медкартам и работаем над переводом самых востребованных услуг в режим онлайн. Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям, - рассказала Анастаися Ракова на сайте мэра Москвы. - Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома.

Удобный онлайн-сервис совместно разработали Комитет государственных услуг, департамент здравоохранения и департамент информационных технологий Москвы. Возможностью прикрепиться к женской консультации, не выходя из дома, могут воспользоваться все жительницы столицы старше 18 лет. Для этого необходим полис обязательного медицинского страхования (ОМС), выданный в Москве. Если полис получен не в столице, нанести визит в поликлинику все же придется.

Заполнить электронное заявление на портале несложно: для этого в каталоге услуг на сайте mos.ru нужно зайти в раздел «Здоровье» и выбрать опцию «Прикрепление к женской консультации». Затем необходимо заполнить паспортные данные, серию и номер московского полиса ОМС, оставить контактный телефон, электронную почту и домашний адрес. Если все эти данные уже сохранены в личном кабинете пользователя на сайте mos.ru, они отобразятся автоматически. Остается только выбрать женскую консультацию из списка рекомендуемых (он формируется с учетом места проживания) и ждать ответа. Уведомление о прикреплении придет на электронную почту и продублируется в личном кабинете на портале mos.ru.

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