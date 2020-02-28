В московских парках пройдет акция «Ночь на катке»

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:26:25+03:00

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В пятницу, 28 февраля, в столичных парках состоится акция «Ночь на катке». В это время все желающие смогут посетить катки совершенно бесплатно. В акции примут участие 18 городских зон отдыха.

Тема акции в этом году «Карнавал на льду». Каждая площадка подготовила тематические мероприятия и красочные шоу. Посмотреть их можно в Парке Горького, «Сокольниках», в саду имени Баумана, в Измайловском и других парках.

К примеру, на катке в «Сокольниках» пройдет кинокарнавал. Гости смогут почувствовать себя участниками «Оскара», и послушать саундтреки известных фильмов.

Каток в парке 50-летия Октября порадует гостей ретрообстановкой. А в ландшафтном парке «Митино» можно будет насладиться атмосферой исторических карнавалов.

Напомним, ледовый фестиваль в конце зимы проводится в Москве не первый год. В прошлом году темой акции «Ночь на коньках» была музыка. Тогда мероприятие посетили порядка 50 тысяч человек, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU