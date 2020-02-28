2020-02-28T15:26:25+03:00
Москва

В московских парках пройдет акция «Ночь на катке»

Тема праздника - «Карнавал на льду»
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве пройдет "Ночь на катке"В Москве пройдет "Ночь на катке"Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 февраля, в столичных парках состоится акция «Ночь на катке». В это время все желающие смогут посетить катки совершенно бесплатно. В акции примут участие 18 городских зон отдыха.

Тема акции в этом году «Карнавал на льду». Каждая площадка подготовила тематические мероприятия и красочные шоу. Посмотреть их можно в Парке Горького, «Сокольниках», в саду имени Баумана, в Измайловском и других парках.

К примеру, на катке в «Сокольниках» пройдет кинокарнавал. Гости смогут почувствовать себя участниками «Оскара», и послушать саундтреки известных фильмов.

Каток в парке 50-летия Октября порадует гостей ретрообстановкой. А в ландшафтном парке «Митино» можно будет насладиться атмосферой исторических карнавалов.

Напомним, ледовый фестиваль в конце зимы проводится в Москве не первый год. В прошлом году темой акции «Ночь на коньках» была музыка. Тогда мероприятие посетили порядка 50 тысяч человек, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В московских парках пройдет акция «Ночь на катке»
Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн
В Подмосковье задержали серийных угонщиков
Сергунина: Новая программа обучения волонтеров стартует в Москве
Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества
В Подмосковье изъяли 400 литров поддельного алкоголя
Весна встретит москвичей морозами
На юге Москвы загорелась машина после аварии в тоннеле
Собянин рассказал о развитии Бибирево по программе «Мой район»
«Галамарт», «Дикси» и «Виктория» 29 февраля вручат подарки
"Бэтмобиль", появившийся на улицах Москвы, отправили на штрафстоянку
Инспекторы ДПС помогли доставить в больницу задыхавшегося младенца
В Москве перехватили незаконную партию стероидов
В Москве из-за непогоды объявили желтый уровень опасности
Под Москвой школьник погиб после ссоры с девушкой
Стали известны подробности смерти москвички, убитой в съемной квартире
Из-за аномально теплой зимы в Подмосковье проснулись клещи
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
В Москве школьница впала в кому после выпитого шампанского
В Москве с 1 марта перестанут раздавать бесплатный Wi-Fi в автобусах
"Этот рекорд невозможно побить": Московская зима станет самой теплой в истории
Погода в Москве на 24 февраля 2020 года: снег с дождем и +4 градуса
Погода в Москве на 22 февраля 2020 года: воздух прогреется до +5
В башне «Око» в Москва-Сити обрушилась одна из стеклянных стен
Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Москвичей предупредили о пробках в преддверии праздника
Синоптик рассказал о "барическом дне" атмосферного давления на праздники в Москве