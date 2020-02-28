В Москве продолжается работа по внедрению цифровых технологий в сфере здравоохранения

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:36:52+03:00

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Поликлиники и больницы Москвы активно осваивают новые цифровые технологии: в столичной сфере здравоохранения внедряются новые удобные сервисы, которые позволяют пациентам получать услуги и записываться на прием онлайн, не выходя из дома. Например, теперь москвички могут прикрепиться к женской консультации по интернету, подав электронное заявление на сайте mos.ru. Об этом 28 февраля рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома, - отметила заместитель мэра, подчеркнув, что работа по внедрению цифровых технологий в сфере столичного здравоохранения непрерывно проводится последние несколько лет.

Раньше, чтобы прикрепиться к женской консультации, пациенткам приходилось тратить время на визит в поликлинику. Теперь это можно сделать через интернет: прикрепиться онлайн могут все жительницы столицы старше 18 лет. Для этого необходим полис ОМС, выданный в Москве. Если полис выдан в другом регионе, то сходить в женскую консультацию все же придется.

Сервисом особенно удобно пользоваться тем, кто уже зарегистрирован на сайте mos.ru и заполнил свои данные в личном кабинете. В этом случае система автоматически заполнит все поля необходимой информацией. Чтобы подать электронное заявление, на портале mos.ru в каталоге услуг нужно выбрать раздел «Здоровье», а в нем — услугу «Прикрепление к женской консультации». Затем нужно заполнить графы с паспортными данными, серией и номером московского полиса ОМС,а также оставить контактный телефон, e-mail и домашний адрес. Далее необходимо выбрать женскую консультацию из списка предложенных — он формируется на основе места жительства. Но можно выбрать и свой вариант в любом другом районе города.

Электронное заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. Уведомление о прикреплении приходит в личный кабинет, а также на электронную почту. Удобный сервис совместно разработали три московских ведомства: Комитет госуслуг, департамент здравоохранения и департамент информационных технологий.

В Москве сейчас работают свыше 130 женских консультаций — они открыты в каждом округе столицы при городских клинических больницах. Жительницы мегаполиса могут пройти в них обследование и консультацию, получить диспансерную и гинекологическую помощь, встать на учет во время беременности и наблюдаться после родов. При этом у пациенток есть возможность раз в год сменить лечебное учреждение, в котором они наблюдаются, на другое, если поликлиника по каким-то причинам их не устраивает.