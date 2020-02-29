«Остров Мечты» в первый день работы посетили около 40 тысяч человек

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:10:23+03:00

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Почти 40 тысяч человек уже посетили «Остров мечты» в первый день его работы. Грандиозный парк развлечений площадью 100 гектаров открылся в субботу, 29 февраля, в Нагатинской пойме. Посмотреть, какие чудеса он предлагает, сегодня захотели многие жители и гости столицы.

- Около 30-40 тысяч посетителей уже пришли в парк в день открытия, - рассказал журналистам председатель совета директоров холдинговой компании «Остров Мечты» Амиран Муцоев.

Ранее в четверг, 27 февраля, парк развлечений посетили президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. «Остров мечты» строился почти два года – он появился на месте заброшенного парка 60-летия Октября. У входа в парк гостей встречает Городской променад - пешеходные галереи и атриумы. Три атриума воссоздают самые известные достопримечательности планеты: барселонский «Дом костей», построенный архитектором Гауди, знаменитую улицу Родео-Драйв в Беверли-Хиллз и красные телефонные будки Лондона. Центральная площадь променада, закрытая стеклянным куполом, носит имя «Москва».

Парк развлечений посвящён персонажам российских и зарубежных сказок, а также популярных мультфильмов и кинокартин: это Маугли, Буратино, Снежная Королева, Смурфики, Черепашки-ниндзя, динозавры Юрского периода и многие другие любимые детьми и взрослыми герои. Посетителей ждут 27 интереснейших аттракционов, рассчитанных на любой возраст. Для маленьких – спокойные, для взрослых – экстремальные. Многие из них не имеют аналогов в Европе и в мире. Два из таких уникальных аттракционов - башня падения с использованием медиаэффектов и горка с VR-технологиями.

В зоне Городского променада можно провести целый день: здесь расположились больше сотни магазинов, около 40 ресторанов и кафе. Здесь же открылся концертный зал Dream Hall и кинотеатр-мультиплекс на 17 залов.

Сейчас добраться до «Острова мечты» можно по пешеходному переходу через проспект Андропова, а также по автомобильному мосту через Кожуховский затон. Парк оснащен парковкой на 3 тысячи машиномест. В будущем до него протянут ветку Бирюлевской линии метро и построят рядом станцию «Парк чудес».

«Остров мечты» стал одним из самых масштабных строительных проектов столицы, примыкающих к Москва-реке. На ее берегах уже расположились благоустроенные «Лужники», реконструированный ЗИЛ и одна из главных достопримечательностей Москвы – парк «Зарядье». Неухоженная территория парка 60-летия Октября, на месте которой появился «Остров мечты», давно вызывала нарекания у местных жителей. Идею создания нового парка развлечений столичные власти обсуждали с москвичами на портале «Активный гражданин». Проект строительства был одобрен большинством голосов: за него проголосовали 92% участников виртуального референдума. Правительство Москвы взяло на себя расходы на развитие транспортной инфраструктуры вокруг «Острова мечты» и часть работ по благоустройству окружающей территории. В будущем здесь появится красивый ландшафтный парк: его дизайн создали архитекторы итальянского бюро Land Milano.