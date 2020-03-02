Пассажир упал на рельсы на зеленой линии метро Москвы

2 Март 2020 2020-03-02T13:45:46+03:00

Пострадал ли упавший на рельсы пассажир, не сообщается Фото: Евгения ГУСЕВА

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На Замоскворецкой линии московского метрополитена на рельсы упал один из пассажиров. Об этом днем в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Движение поездов было приостановлено от станции "Алма-Атинская" до "Орехово" по зеленой ветке. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. К настоящему моменту движение удалось восстановить.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - сообщается на странице метро в Twitter.

Движение было восстановлено

Пострадал ли упавший на рельсы пассажир, не уточняется.

Сайт kp.ru писал, что полтора месяца назад похожий случай уже происходил на Замоскворецкой линии. Мужчина упал под поезд на станции метро "Войковская" и, к счастью, не получил серьезных травм, отделавшись легкими ушибами. По предварительным данным, пассажир был просто пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU