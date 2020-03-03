На mos.ru открылся раздел о профилактике коронавируса

3 Март 2020 2020-03-03T13:26:05+03:00

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На официальном портале мэра Москвы mos.ru появился новый раздел, посвященный профилактике коронавирусной инфекции. Здесь можно прочитать последние новости об эпидемиологической ситуации в столице, узнать, какие меры принимаются для того, чтобы не дать заразе из Поднебесной распространиться в мегаполисе, и какие симптомы указывают на заболевание, вызванное вирусом COVID-19. Здесь же московские медики дают советы о том, как максимально обезопасить себя от риска заражения.

В разделе есть и рекомендации для туристов, отправляющихся в КНР и в другие страны, где уже выявлена коронавирусная инфекция, а также информация для путешественников, возвращающихся домой из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, в Москве 2 марта был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом: госпитализирован пациент, прилетевший из Италии. Во время отдыха молодой человек почувствовал недомогание и, вернувшись домой, обратился в поликлинику с жалобой на простуду. Лабораторный анализ установил у него вирус COVID-19. Столичные медики оперативно, всего за сутки, установили круг его контактов и с подозрением на коронавирус госпитализировали некоторых знакомых, родственников и несколько пассажиров, летевших с ним из Италии на одном рейсе.

В Москве усилены меры профилактики распространения коронавируса. Об этом вчера в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В столичных больницах выделяются дополнительные места для госпитализации пациентов, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. В московских школах и детских садах у детей ежедневно измеряют температуру. Кроме того, столичным работодателям также рекомендуется ежедневно измерять температуру у сотрудников.

Под особым контролем находятся аэропорты столицы: в них круглосуточно дежурят медики. У всех пассажиров международных рейсов измеряют температуру, и, если она повышена, отправляют в медпункты сдавать анализ на коронавирус. Пассажирам, прилетающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, у них также берется анализ на коронавирус. Путешественникам, приезжающим из Италии, рекомендуется режим изоляции на дому.