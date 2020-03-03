8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным

3 Март 2020 2020-03-03T14:54:00+03:00

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В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин. Об этом договорились мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Алексей Воробьев.

В Международный женский день пассажиркам любого возраста не придется покупать проездные билеты на на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, МЦК, МЦД и пригородные электрички. Исключение составят только аэроэкспрессы, следующие до аэропортов.

В электричках и на МЦД офрмить пропуск на бесплатный проезд можно будет на кассе. А бесплатно пройти турникеты в метро и на МКЦ женщинам помогут сотрудники метрополитена, передает телеканал «360».

Алексей Воробьев также добавил, что в честь праздника бесплатно 8 марта будут работать еще и несколько региональных музеев. В культурные учреждения без билетов будут пускать не только всех женщин, но и детей, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU