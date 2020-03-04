Более 60% москвичей готовы оценить поправки в Конституцию онлайн

4 Март 2020 2020-03-04T18:51:12+03:00

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Две трети жителей столицы готовы оценить поправки, которые предлагается внести в Конституцию России, через интернет. Формат электронного голосования поддержали более 60% москвичей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР). Референдум по по поправкам в Конституцию России планируется провести 22 апреля 2020 года: эта дата была одобрена президентом РФ и станет выходным днем.

Исследование мнения жителей столицы проводилось с 29 февраля по 1 марта. За это время социологи опросили по телефону почти 3 тысячи москвичей. Чаще всего в пользу электронного голосования высказывались представители молодого поколения — жители столицы в возрасте от 18 до 44 лет (62-68% респондентов). Вместе с тем, эта же возрастная категория менее охотно говорила о своем желании прийти на участки 22 апреля: 17-24% опрошенных не планируют участвовать в голосовании. Нашлись и те, кто вообще ничего не слышал о поправках в Конституцию - в основном это учащиеся, студенты, домохозяйки и мамы в декретном отпуске.

Представители молодого поколения не только охотно поддержали идею электронного голосования, но пообещали обязательно воспользоваться новым форматом. Среди доводов в пользу онлайн голосования респонденты называли комфорт («не нужно выходить из дома», «меньше мороки» - так считают 20%москвичей), экономия времени (17% респондентов), удобство в случае различных жизненных обстоятельств — например, при болезни или командировке (15% ответивших), простота и удобство формата (14%).

- Это как раз то поколение, которое выросло на новых технологиях. Для них гаджет – это уже образ жизни, - считает политолог Павел Данилин. - Поэтому для них переход на электронную форму голосования представляется куда более удобным и понятным, чем для представителей старшего возраста.

Вместе с тем, представители старшего поколения оказались куда более информированными о готовящихся конституционных переменах. О внесении поправок в основной закон страны знают 96% жителей Москвы категории «60+». 73% москвичей пожилого возраста прекрасно осведомлены и о том, что проголосовать можно через интернет. Из них 53% поддерживают саму идею ввести электронное голосование, но при этом говорят, что по старинке пойдут на избирательные участки.

- Средний возраст, предпенсионеры наиболее критичны – они самые недоверчивые по ряду вопросов общественно-политической жизни, - комментирует результаты опроса эксперт ИНСОМАР, политолог Арсений Беленький. - А пенсионеры, граждане самых старших возрастных групп чаще не разбираются в новых, в том числе в компьютерных технологиях. Какая-то часть их даже боится. И, конечно, для старшего поколения голосование на избирательном участке является традиционным поведением, давно ставшим стереотипом, а стереотипы меняются не быстро.

В целом же об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию знают 86% опрошенных москвичей. Больше половины из них - 56% - готовы принять участие в референдуме, а 34% говорят, что точно придут. О нежелании идти голосовать заявили всего 15% респондентов. Остальные признались, что определятся ближе к дате голосования.