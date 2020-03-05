2020-03-05T13:12:51+03:00
Общество

Юго-Восточную хорду в столице полностью запустят в 2022 году

Трасса пройдёт через самые загруженные проспекты и шоссе
Светлана ВОЛКОВА
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Трасса пройдёт через самые загруженные проспекты и шоссеТрасса пройдёт через самые загруженные проспекты и шоссеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В мае столичные строители начнут возводить участок Юго-Восточной хорды с мостом в районе парка «Коломенское» рядом с Московским заводом полиметаллов.

- Юго-Восточную хорду планируем полностью построить в 2022 году, - сообщил сегодня, 5 марта, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Что касается вывоза радиационно заражённого грунта на участке хорды около «Коломенского», то здесь по нашим заключениям в местах установки опор моста нет радиационной опасности. Под эстакадой и рядом с ней зафиксированы незначительное загрязнение радиации, но оно не оказывает влияния. Грунт будет вывозиться в ближайшие три месяца. После этого, с мая, планируем начать стройку.

Напомним, длина Юго-Восточной хорды (ЮВХ) на участке от шоссе Энтузиастов до 35 километра МКАДа - порядка 36 километров. Из них 11 километров - уже действующие отрезки дорог. К примеру, в Юго-Восточную хорду вошли существующие&nbsp;улицы Каспийская и Шоссейная. Весь маршрут ЮВХ растянется на 95 километров.

Хорда пройдёт через 10 районов - Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово.

Новая дорога пересекает самые загруженные трассы - Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе. Также пройдет через 35-й километр МКАДа и выйдет на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Новая дорога соединится с Южной рокадой и Северо-Восточной хордой. Вместе они превратятся в новое хордовое кольцо Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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