Почти 90% посетителей высоко оценили парк развлечений «Остров мечты»

10 Март 2020 2020-03-10T12:01:08+03:00

В ходе соцопроса москвичи рассказали, что с удовольствием порекомендуют его знакомым

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Социологи выяснили, как москвичи оценивают новый парк развлечений «Остров мечты». 89% посетителей сообщил, что очень довольны проведенным в нем временем и поставили «Острову мечты» «пятерки» и «четверки». Еще столько же гостей парка - 89% - подтвердили, что с удовольствием порекомендуют его друзьям, знакомым и коллегам. Мнение москвичей в ходе соцопроса выяснил институт социального маркетинга «Инсомар».

- 89% россиян, побывавших в парке развлечений на выходных, довольны проведенным временем. Не понравился «Остров мечты» всего 3%. Еще 8% затруднились с оценкой, - рассказали социологи. - Половина посетителей (54%) ставят русскому «Диснейленду» твердую «пятерку» по пятибалльной шкале. Еще 33% оценивают комплекс как «хороший», 9% - на «троечку». Средняя оценка - 4,37 балла.

Положительные оценки посетителей парк получил несмотря на то, что в первые дни работы случались некоторые накладки. К тому же пока в парке задействованы не все аттракционы, некоторые магазины и кафе еще не открылись. Социологи уверены, что в дальнейшем «Остров мечты» получит еще больше баллов.

- Высокие оценки развлекательному комплексу могут через некоторое время оказаться еще выше, когда исчезнут естественные шероховатости первых дней работы. Кроме того, пока функционируют не все магазины, аттракционы и анимационные программы. А лето обеспечит теплую погоду и солнечное настроение, - отмечается в сообщении «Инсомара».

Почти 95% опрошенных уверены, что Москве нужны такие парки развлечений.

- Можно предположить, что за открытием комплекса следили, его ждали. Так, 82% опрошенных слышали о том, что «Остров мечты» - крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, то есть приходили проверить свои ожидания, - комментируют социологи.

Как выяснилось во время опроса, среди посетителей парка оказалось 67% москвичей. Еще 24% гостей - жители Московской области, 9% - приезжие из других регионов России. Большая часть гостей «Острова мечты» - семьи с детьми: 63% посетителей. Средний возраст мужчин, побывавших в парке, - 38 лет, женщин — 37 лет, детей — 8 лет.

Парк развлечений «Остров мечты» открылся в Москве 29 февраля и стал крупнейшим крытым тематическим парком в Европе. В нем работают 9 развлекательных зон, посвященных героям популярных мультфильмов и любимых взрослыми и детьми сказок. Здесь расположились 27 аттракционов, многие из которых уникальные — таких нет не только в России, но и в Европе. Число аттракционов будет пополняться, несколько из них сейчас готовятся к открытию.

Накануне начала работа парк посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В день открытия в «Остров мечты» пригласили особенных гостей — детей из детских домов. Гостей на открытии развлекали более 400 аниматоров и актеров.